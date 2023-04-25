Автоматизацию процессов структурных подразделений акимата внедряют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения Указа Главы государства «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» и поручений, данных в рамках совещания по вопросам дальнейшего развития столицы, ведутся работы по автоматизации процессов структурных подразделений акимата города Астаны. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На текущий день проводится анализ действующих процессов по 5 организациям - управление образования, управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, управление физической культуры и спорта, управление по инвестициям и развитию предпринимательства, а также коммунальное предприятие ТОО «Астана Тазалық». Помимо этого, дополнительно определяется приоритетность текущих процессов структурных подразделений акимата города Астаны. Также параллельно формируется предварительный список не менее 100 процессов, планируемых автоматизировать в текущем году», – сказал на онлайн-брифинге службы коммуникаций заместитель председателя правления АО «Astana Innovations» Даниал Айткенов.

По его словам, по линии управления образования определен ряд не оказываемых или частично оказываемых в электронном виде услуг, подлежащих автоматизации, включая и подведомственные организация.

Стоит отметить, что отныне обследование и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи детям с ограниченными возможностями можно будет получить онлайн. По завершении процессов автоматизации будет опубликована полная информация.

«В целях решения вопроса жизнеобеспечения функционирует единый контакт-центра iKOMEK109, который решает до 90% вопросов жителей дистанционно на операционном уровне. Хочу отметить, что за все время работы было 10 миллионов обращений. Кроме того, на сегодняшний день на портале «Бiрге» заявителям предоставляется возможность подачи онлайн-заявки на получение специальных социальных услуг, оказываемых управлением занятости и подведомственными организациями как за себя, так и за лицо, находящееся на попечении. Реализованы такие государственные услуг как выдача направления на оказание ССУ, удостоверения реабилитированному лицу, социальная помощь в виде денежных выплат гражданам, пострадавшим вследствие стихийного бедствия или пожара и т.д. Аналогичная работа проводится по изучению бизнес-процессов и других городских управлений», – добавил Даниал Айткенов.

В результате работы были автоматизированы и шаблонизированы функции и бизнес-процессы управления и центров. Отныне все функции центров переведены в онлайн-формат, исключается бумажный документооборот внутри центров и между управлением и центрами. Помимо этого, реализована возможность подачи заявки на получение специальных социальных услуг указав необходимый реабилитационный центр. Управление в режиме реального времени имеет возможность отслеживать статус процессов.



