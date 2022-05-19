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    Автоматически выбирать застройщиков начнут в Казахстане с 1 июля

    19 Мая 2022, 13:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Такой способ закупа исключает человеческий фактор и делает процесс прозрачным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Балльно-рейтинговую систему планируем протестировать в пилоте с 1 июля. В закон она внедрена, но практическую реализацию мы планируем с июля. Она будет в автоматическом режиме работать по закупкам строительно-монтажных работ (СМР). Система будет отбирать поставщика услуг путем запроса его данных с налоговых органов, присваивать баллы и выбирать поставщика работ», - пояснил вице-министр финансов РК Даурен Кеңбеил.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане расширят использование электронного магазина в сфере госзакупа.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Строительство Минфин РК Цифровой Казахстан
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