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    Автомат за 3 миллиона тенге пытались продать в Алматы

    22 Сентября 2022, 09:38

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Злоумышленник пытался сбыть автомат Калашникова за 3 миллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «Сделку пресекли сотрудники УБОП при координации Прокуратуры города. По подозрению в торговле оружия в ходе спецоперации задержан гражданин А., 1980 года рождения. Он сбыл автомат АК-74, пригодный для стрельбы патронами 5,6 мм. Номерные обозначения оружия уничтожены и мы полагаем, что умышленно, чтобы затруднить его идентификацию», - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Жанат Нургалиев.

    В рамках уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ст.287 ч.4 УК РК, назначена судебно-баллистическая экспертиза, по результатам которой установят принадлежность и происхождение огнестрельного оружия.

    Ранее сообщалось, что в Жетысуской области нашли тайник с оружием. Полицейские обнаружили его под камнем возле остановки в поселке Жастар Ескельдинского района.

    Фото: polisia.kz
    Алматы Борьба с преступностью МВД РК
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