Автомастерские и стоянки проверяют полицейские в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автомастерские и стоянки проверяют полицейские СКО на предмет похищенного автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Раскрытие и предупреждение угонов и других противоправных действий, связанных с автотранспортом – с 16 августа полицейские СКО работают в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль».

Гаражи, стоянки, пункты авторазборов, рынки, мастерские – оперативники проверяют все точки, где возможно нахождение автомобилей и запчастей с криминальным прошлым. Опрос, учет и анализ всех сведений позволяет обновлять информацию, необходимую при раскрытии преступлений. Сейчас по области работает 14 оперативно-поисковых групп, за три дня операции «Автомобиль» ими проинспектировано 123 пункта – это станции техобслуживания, автомастерские, пункты разборов и стоянки. Проверено 581 автотранспортное средство. В результате выявлено 4 иномарки, находящиеся в розыске на территории России. Проводится разбирательство, одновременно информация передана инициаторам розыска. Автомашины изъяты и водворены на специализированную стоянку города Петропавловска.

Также в рамках «Автомобиля» городскими и районными полицейскими раскрыто три ранее совершенных преступления, в том числе из категории «прошлых лет». Две автомашины Opel и одна Audi 80 разысканы полицейскими; по каждому факту задержаны подозреваемые в кражах авто. Проводится досудебное расследование.

«Особое внимание уделяется выявлению возможных нелегальных мастерских, специализирующихся на уничтожении и коррекции идентификационных номеров на агрегатах. Также проверяются пункты приема металла, парковки в спальных районах и внутридворовых территориях. Ведутся профилактические беседы с гражданами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности за хищение автотранспорта. Оперативно-профилактическое мероприятие «Автомобиль» продлится до 22 августа», – уточнил начальник управления криминальной полиции ДП СКО Петр Климов.