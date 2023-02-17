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    Автомашину с детьми спасли на трассе Жезказган-Петропавловск

    17 Февраля 2023, 15:46

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – На трассе «Жезказган-Петропавловск» из снежного заноса вызволили легковую машину, большинство пассажиров которой - дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Утром 17 февраля на участке республиканской трассы «Жезказган-Петропавловск» в районе поселка Жалгыстал в снежном заносе оказалась легковая автомашина с шестью пассажирами, четверо из них - дети. Иномарка следовала из России в сторону Жамбылской области.

    «Водитель легковушки добрался до Жалгыстал и в 07:45 вызвал на помощь спасателей. В 10:40 преодолев более 100 км пути, группа сотрудников подразделения ОСО Аркалыка на высокопроходимой технике СКБ-600 в прибыла к месту происшествия. Отбуксировав машину на очищенную трассу, спасатели проверили состояние всех пассажиров, в медицинской помощи никто из них не нуждался», - прокомментировали в ДЧС области.

    Сами спасенные выразили благодарность за оперативность действий в оказании помощи взрослым и детям. Неблагоприятные погодные условия осложнили путь обратно, но несмотря на это, спасатели благополучно сопроводили спасенных до Аркалыка.


    Фото: ДЧС

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Транспорт Дороги Погода ДЧС Спасение
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