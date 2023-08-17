Автомашина столкнулась с лосем на трассе Астана–Петропавловск

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль столкнулся с лосем на трассе Астана–Петропавловск. Водитель и пассажир госпитализированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Такие ДТП случаются чаще всего вечером или ночью: животное внезапно появляется в поле зрения водителя, поэтому избежать аварийной ситуации уже невозможно. 15 августа около 23:30 на 282 км автодороги Астана–Петропавловск 34-летний водитель Audi-80, двигаясь в направлении Щучинска, совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть дороги.

В результате ДТП в местную областную больницу доставлены водитель и 28-летняя пассажирка с различными травмами и переломами.Кроме того, на территории Акмолинской области с начала года зарегистрировано 5 ДТП с участием домашних животных, при которых пострадали люди, с причинением им материального ущерба.