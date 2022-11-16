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    Автоледи сбила насмерть ребенка в Алматинской области

    16 Ноября 2022, 19:23

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 12-летнего ребенка насмерть сбили в Алматисркой области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «Сегодня, 16 ноября, около 14:00 часов 34-летний водитель «Т», управляя автомашиной марки Honda Avancier, двигаясь по ул. Б. Момышулы села Шелек в восточном направлении, допустила наезд на 12-летнего пешехода, который переходил указанную улицу с севера на юг по пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в полиции.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции Енбекшиказахского района по ст. 345 ч.3 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы.
    Алматинская область ДТП Происшествия
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