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Автоледи сбила насмерть ребенка в Алматинской области

16 Ноября 2022, 19:23
Автоледи сбила насмерть ребенка в Алматинской области
16 Ноября 2022, 19:23

Автоледи сбила насмерть ребенка в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 12-летнего ребенка насмерть сбили в Алматисркой области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«Сегодня, 16 ноября, около 14:00 часов 34-летний водитель «Т», управляя автомашиной марки Honda Avancier, двигаясь по ул. Б. Момышулы села Шелек в восточном направлении, допустила наезд на 12-летнего пешехода, который переходил указанную улицу с севера на юг по пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции Енбекшиказахского района по ст. 345 ч.3 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы.


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