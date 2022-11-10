Автоледи с грудничком на руках заметили в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где женщина, находясь за рулем авто, взяла на руки плачущего грудничка и продолжила движение. Очевидцы сообщили в соцсетях, что женщина предоставляет услуги такси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

Автоледи одной рукой придерживает малыша, второй — управляет автомобилем. Время от времени мать наклоняется к ребенку, отвлекаясь в это время от дороги.

Столичными полицейскими водитель установлена. С ней проведена профилактическая беседа о нарушении требований перевозки детей.

Сотрудники Специализированного батальона ДП города Астаны подарили женщине детский стульчик для кормления.

Департамент полиции призывает водителей быть бдительными.



Кадр из видео

