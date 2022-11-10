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    Автоледи с грудничком на руках заметили в столице

    10 Ноября 2022, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где женщина, находясь за рулем авто, взяла на руки плачущего грудничка и продолжила движение. Очевидцы сообщили в соцсетях, что женщина предоставляет услуги такси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

    Автоледи одной рукой придерживает малыша, второй — управляет автомобилем. Время от времени мать наклоняется к ребенку, отвлекаясь в это время от дороги.

    Столичными полицейскими водитель установлена. С ней проведена профилактическая беседа о нарушении требований перевозки детей.

    Сотрудники Специализированного батальона ДП города Астаны подарили женщине детский стульчик для кормления.

    Департамент полиции призывает водителей быть бдительными.


    Кадр из видео

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Транспорт МВД РК Дороги Дети
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