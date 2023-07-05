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    Автоледи с долгами почти в 20 млн тенге выявили в Шымкенте

    5 Июля 2023, 14:09

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Автоледи с долгами почти в 20 млн тенге выявила программа «Коргау» в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Через программу «Коргау» сотрудники центра оперативного управления городского департамента полиции получили сигнал об автомобиле с неоплаченными долгами. За владелицей BMW числилась задолженность по исполнительным производствам в размере почти 20 млн тенге.

    Для задержания транспорта, припаркованного по Тамерлановскому шоссе, выехали патрульные полицейские вместе с судебными исполнителями. Уклоняющуюся от уплаты женщину предупредили о долге. Автомобиль водворили на штрафную стоянку, с которой она может забрать авто после полного погашения долга.

    Приложение «Коргау», направленное на обеспечение безопасности дорожного движения, выявляет автомашины с подложными номерами, непогашенными задолженностями и другими злостными нарушениями.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Транспорт МВД РК Шымкент
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