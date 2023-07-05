Автоледи с долгами почти в 20 млн тенге выявили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Автоледи с долгами почти в 20 млн тенге выявила программа «Коргау» в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Через программу «Коргау» сотрудники центра оперативного управления городского департамента полиции получили сигнал об автомобиле с неоплаченными долгами. За владелицей BMW числилась задолженность по исполнительным производствам в размере почти 20 млн тенге.

Для задержания транспорта, припаркованного по Тамерлановскому шоссе, выехали патрульные полицейские вместе с судебными исполнителями. Уклоняющуюся от уплаты женщину предупредили о долге. Автомобиль водворили на штрафную стоянку, с которой она может забрать авто после полного погашения долга.

Приложение «Коргау», направленное на обеспечение безопасности дорожного движения, выявляет автомашины с подложными номерами, непогашенными задолженностями и другими злостными нарушениями.