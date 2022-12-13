Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Автодорогу «Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ» закрыли для транспорта

    13 Декабря 2022, 09:29

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Ограничение движения ввели для грузового и общественного автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ» км 105-123, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

    «13 декабря в 08:30 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ» км 105-123, это участок от города Шемонаиха до границы РФ», - сказано в сообщении компании.

    Ранее сообщалось, что 13 декабря на большую часть территории РК будет оказывать влияние антициклон, ожидается погода без осадков.
    Восточно-Казахстанская область Транспорт Дороги Усть-Каменогорск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Движение из-за непогоды ограничили на трассе в Жетысуской области
    Движение ограничено на республиканских трассах Абайской области
    Трасса закрыта для грузовиков и автобусов на дизеле в Карагандинской области из-за мороза
    Движение на трассе Караганда-Балхаш ограничено для грузовиков и автобусов на дизеле
    Популярное
    1 Масштабные кадровые перестановки ожидаются в Казахстане в 2023 году
    2 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
    3 Три кандидата в депутаты Сената Парламента зарегистрированы от Карагандинской области
    4 Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? - Президент РК обратился к главе Кабмина
    5 Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина приблизилась к топ-20 рейтинга WTA
    Новости партнеров