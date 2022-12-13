Автодорогу «Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ» закрыли для транспорта

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Ограничение движения ввели для грузового и общественного автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ» км 105-123, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

«13 декабря в 08:30 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ» км 105-123, это участок от города Шемонаиха до границы РФ», - сказано в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что 13 декабря на большую часть территории РК будет оказывать влияние антициклон, ожидается погода без осадков.



