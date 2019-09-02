Автодороги в период уборки урожая патрулируют полицейские в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские работают в усиленном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в период уборки урожая стражи порядка патрулируют автодороги областного и районного значения, проверяют наличие сопроводительных документов у водителей большегрузных машин.

«Многолетняя практика показывает, что в период посевной и уборочной кампаний возрастает количество краж в сельхозформированиях. Чаще всего причастными к ним оказываются работники предприятий, как правило, сезонные. Предметами посягательств становятся зерно нового урожая, запчасти сельзозтехники, горюче-смазочные материалы», - отметил начальник управления криминальной полиции Пётр Климов.

По его словам, анализ преступлений позволил выстроить достаточно эффективную систему противодействия.

В этом году за 10 дней в районах области зарегистрировали 11 преступлений. В том числе кражи запчастей и дизтоплива. В Мамлютском районе злоумышленник слил из баков комбайнов 180 литров топлива. В Тимирязевском районе с частного подворья преступники похитили зерноотходы нового урожая. Самая крупная кража на сумму 1,1 млн тенге произошла в Жамбылском районе. Утром в гараже одного из крестьянских хозяйств обнаружили пропажу сельхоззапчастей, металлических труб, чугунных батарей.

Все преступления раскрыли, большинство – «по горячим следам».

В таком режиме работы полицейские будут работать до 10 октября.