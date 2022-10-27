Автодороги республиканского значения переведены на зимние условия содержания

Республиканские трассы переведены на зимнее содержание.

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Для очистки и содержания республиканских трасс в зимний период Национальным оператором автодорог республиканского значения подготовлено необходимое количество спецтехники, 400 производственных баз и складов, 125 обогревательных пунктов. Продолжается заготовка противогололедных материалов, а именно — 120 тыс.м3 песка и отсева, 23 тыс. тонн соли, 1200 тонн химреагентов и др. Определены наиболее снегозаносимые участки. На сегодняшний день на автомобильных дорогах республиканского значения имеется порядка 3 тыс. км снегозаносимых участков, за которыми Общество ведет особый контроль в период зимнего содержания.

Кроме того, важно напомнить, что перед планируемыми поездками пользователям автомобильных дорог республиканского значения необходимо подготовить транспорт к движению в зимних условиях.

✅ Особое внимание необходимо уделять состоянию шин. Из-за осадков и понижения температуры воздуха рекомендуется заменить летние автомобильные шины на зимние.

✅ Перед поездкой на дальние расстояния следует проверить техническое состояние автомобиля и количество топлива в баке.

✅ В сложных погодных условиях особо важно соблюдать правила дорожного движения.

✅ Необходимо иметь в машине тёплую одежду и медицинскую аптечку.

✅ Важно следить за изменениями погоды и не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении.

При возникновении нештатных ситуаций пользователи республиканских автодорог могут обратиться в единый круглосуточный колл-центр АО «НК «КазАвтоЖол» по короткому номеру 1403.