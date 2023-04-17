Автобусы задерживаются из-за снегопада в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ТОО «City Transportation Systems» предупредили о задержке общественного транспорта из-за снегопада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В связи с ухудшением погодных условий в виде снегопада, гололеда и бурана скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, есть задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта», - сообщили в ТОО «City Transportation Systems».

На дорогах столицы коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Учащихся 0-11 классов первой смены и 1-2 курсов колледжей перевели на дистанционный формат обучения.

В 6 регионах страны ограничено движение транспорта на автодорогах.



