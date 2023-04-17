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    Автобусы задерживаются из-за снегопада в Астане

    17 Апреля 2023, 09:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ТОО «City Transportation Systems» предупредили о задержке общественного транспорта из-за снегопада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «В связи с ухудшением погодных условий в виде снегопада, гололеда и бурана скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, есть задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта», - сообщили в ТОО «City Transportation Systems».

    На дорогах столицы коммунальные службы работают в усиленном режиме.

    Ранее сообщалось, что в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Учащихся 0-11 классов первой смены и 1-2 курсов колледжей перевели на дистанционный формат обучения.

    В 6 регионах страны ограничено движение транспорта на автодорогах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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