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Автобусы временно не заезжают на некоторые остановки в Нур-Султане

28 Января 2020 19:03
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Автобусы временно не заезжают на некоторые остановки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 28 января, из-за погодных условий (дороги замело) городские маршруты временно не заезжают на некоторые остановочные пункты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

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Автобусы временно не заезжают на следующие остановочные пункты:

* Маршрут №24 не доезжает до Разъезда №39 и Ж/М Нефтяников

* Маршруты №№6, 16, 37, 39 не заезжают на остановку «Астанаинерт»

* Маршруты №9 не доезжает до д/с Даурен

* Маршруты №№18, 37 не заезжают на остановку «Космический центр»

* Маршрут №71 не заезжает на ул.Бурабай

* Маршрут №35 не заезжает в ж/м Караоткел

* Маршруты №№13, 47 не заезжают на ул. Дегелен

* Маршрут №2 не заезжает на ул. М. Шокай, объезд по ул. Шалкоде

* Маршруты №№15, 22, 22а не доезжают до ж/м «Железнодорожный», курсируют прямо по улице Ж. Жабаева

* Маршрут № 11 не заезжает на остановку ЖК «Социум»

* Маршруты №№47, 102 не заезжают в ж/м «Family village»

* Маршрут №20 не заезжает на остановку «Школа-лицей №74»

* Маршруты №№ 4, 34 не заезжают на ул. Наурыз

* Маршрут № 39 не заезжает на рынок «Алай»

* Маршруты №№15, 22, 64 не заезжают на ул. Байыркум

* Маршруты №№80, 29 не заезжают в ж/м «Интернациональный»


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Транспорт, Дороги,
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Жанара Мухамедиярова

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