Автобусы временно не заезжают на некоторые остановки в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 28 января, из-за погодных условий (дороги замело) городские маршруты временно не заезжают на некоторые остановочные пункты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.
Автобусы временно не заезжают на следующие остановочные пункты:
* Маршрут №24 не доезжает до Разъезда №39 и Ж/М Нефтяников
* Маршруты №№6, 16, 37, 39 не заезжают на остановку «Астанаинерт»
* Маршруты №9 не доезжает до д/с Даурен
* Маршруты №№18, 37 не заезжают на остановку «Космический центр»
* Маршрут №71 не заезжает на ул.Бурабай
* Маршрут №35 не заезжает в ж/м Караоткел
* Маршруты №№13, 47 не заезжают на ул. Дегелен
* Маршрут №2 не заезжает на ул. М. Шокай, объезд по ул. Шалкоде
* Маршруты №№15, 22, 22а не доезжают до ж/м «Железнодорожный», курсируют прямо по улице Ж. Жабаева
* Маршрут № 11 не заезжает на остановку ЖК «Социум»
* Маршруты №№47, 102 не заезжают в ж/м «Family village»
* Маршрут №20 не заезжает на остановку «Школа-лицей №74»
* Маршруты №№ 4, 34 не заезжают на ул. Наурыз
* Маршрут № 39 не заезжает на рынок «Алай»
* Маршруты №№15, 22, 64 не заезжают на ул. Байыркум
* Маршруты №№80, 29 не заезжают в ж/м «Интернациональный»
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