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    12:28, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Автобусы в Нур-Султане будут ездить по воскресеньям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане возобновляется работа общественного транспорта и по воскресеньям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Ранее была разрешена работа автобусов в субботние дни. Таким образом, общественный транспорт теперь будут курсировать все дни недели в штатном режиме с 6.00 до 23.00 ч. Данное решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице.

    Отметим, что дезинфекционные работы продолжаются, автобусы ежедневно проходят обработку. Напоминаем о соблюдении масочного режима в общественном транспорте. Вход в автобус без масок запрещен. Оплата проезда осуществляется только безналичным расчётом: транспортной картой либо сканированием QR-кода.

    Теги:
    Транспорт Астана Акимат Главная Общество
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