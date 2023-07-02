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    Автобусы в Астане ходят сегодня с опозданием на 20 минут - CTS

    2 Июля 2023, 16:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением марафона в столице происходит задержка общественного транспорта примерно на 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе компании City Transportation Systems, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, в связи с проведением международного соревнования BI Group Ironman Kazakhstan и Freedom 70.3 Astana 2 июля в Астане, по городу частично ограничено движение автотранспорта. Кроме того, поменяли схемы своего движения несколько автобусных маршрутов из-за проведения в столице марафона Ironman.

    Схема перекрытия дорог на этот час:

    с 04:00-18:00 - по пр. Б. Момышулы частичное перекрытие двух полос дороги от ул. Елим-ай до ул. Сарайшык.

    с 04:00-18:00 - по ул. А. Байтурсынова - частичное перекрытие двух полос дороги до пр. Тауелсиздик.

    с 04:00-18:00 - от пр. Улы Дала до дороги Южный объезд.

    с 04:00-18:00 - по объездной окружной дороги частичное перекрытие внутренней стороны от съезда с Трассы-М-36 далее до поворота Кургальджинского шоссе и до разворота возле Велопарковки на пересечении с улицей Н. Байганин.

    с 04:00 до 18:00 - от Южного объезда направо по пр. Улы Дала через новый мост до ул Нажимеденова.

    с 04:00 до 18:00 - от ул. Нажимеденова до пр Тауелсиздик. Далее на финиш в Триатлон парк по ул. А. Байтурсынова.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Спорт Транспорт
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