Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Автобусы в Астане будут ходить с 5 утра на Курбан айт

    27 Июня 2023, 15:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с празднованием Курбан айта общественный транспорт в Астане начнет курсировать на час раньше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат столицы.

    В связи с предстоящим праздником Курбан айт для удобства жителей и гостей столицы 28 июня общественный транспорт в Астане начнет курсировать с 05:00 утра.

    29 июня автобусы будут курсировать по обычному графику движения.

    Напомним, ранее в Астане выделили места, где будут производить забой скота для жертвоприношений. Работать они будут с 8 утра до 18 часов вечера. Они расположены по следующим адресам:

    рынок «Жайлау», шоссе Алаш, ул. Ц 313;

    рынок «Big Шанхай», шоссе Алаш 34/6 (за рынком «Көк базар»);

    рынок «Шопан ата» (между рынком «Рубиком» и «Әмір»);

    рынок «Баракат», ул. А 369, здание № 10;

    универсальный рынок «Ұлжан» (бывший рынок «Саянур»), пр. Н. Тлендиева, 24.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Религия Акимат Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четыре автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    Более 70 человек пострадали в столкновении автобусов в Нью-Йорке
    При поддержке АО «Фонд развития промышленности» 182 единиц автобусов выданы по всем регионам Казахстана
    Стоимость проезда в автобусах повысят в Алматы
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    3 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне