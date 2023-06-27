Автобусы в Астане будут ходить с 5 утра на Курбан айт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с празднованием Курбан айта общественный транспорт в Астане начнет курсировать на час раньше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат столицы.

В связи с предстоящим праздником Курбан айт для удобства жителей и гостей столицы 28 июня общественный транспорт в Астане начнет курсировать с 05:00 утра.

29 июня автобусы будут курсировать по обычному графику движения.

Напомним, ранее в Астане выделили места, где будут производить забой скота для жертвоприношений. Работать они будут с 8 утра до 18 часов вечера. Они расположены по следующим адресам:

рынок «Жайлау», шоссе Алаш, ул. Ц 313;

рынок «Big Шанхай», шоссе Алаш 34/6 (за рынком «Көк базар»);

рынок «Шопан ата» (между рынком «Рубиком» и «Әмір»);

рынок «Баракат», ул. А 369, здание № 10;

универсальный рынок «Ұлжан» (бывший рынок «Саянур»), пр. Н. Тлендиева, 24.