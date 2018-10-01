Автобусы столкнулись в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пассажирские автобусы столкнулись в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Астана LRT».

Отмечается, что дорожный инцидент произошел 2 октября в 13.50 в районе остановки «Дом министерств», расположенный на пересечении проспекту Мәңгілік ел и улицы Кунаева.

«Водитель маршрутного транспортного средства № 15 при заезде на вышеуказанный остановочный пункт, допустил столкновение с автобусом №51, который на тот момент, произведя посадку и высадку пассажиров, включив левый указатель поворота, начал движение, тем самым создал аварийную ситуацию», - рассказали в пресс-службе.

В отношении водителя 51-го маршрута составлен протокол об административном правонарушении.

Фото Астана ЛРТ