Автобусы не будут курсировать 6 июня в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В это воскресенье, 6 июня, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача в городе Нур-Султан на один день приостанавливается движение городских и пригородных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В воскресенье в автобусном парке будут проводиться дезинфекционные работы.

«Напоминаем о соблюдении масочного режима. Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата проезда производится только безналичным расчётом: транспортной картой либо сканированием QR-кода/вводом транспортного кода», - говорится в сообщении акимата.