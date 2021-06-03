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    10:46, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Автобусы не будут курсировать 6 июня в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В это воскресенье, 6 июня, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача в городе Нур-Султан на один день приостанавливается движение городских и пригородных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    В воскресенье в автобусном парке будут проводиться дезинфекционные работы.

    «Напоминаем о соблюдении масочного режима. Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата проезда производится только безналичным расчётом: транспортной картой либо сканированием QR-кода/вводом транспортного кода», - говорится в сообщении акимата.


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