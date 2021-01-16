Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Автобусы не будут ездить в Нур-Султане 17 января

    16 Января 2021, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автобусы не будут ездить в Нур-Султане в воскресенье, 17 января, передает МИА «Казинформ».

    «В воскресенье, 17 января, приостанавливается на один день движение городских и пригородных маршрутов в Нур-Султане. Будут проводиться дезинфекционные работы», - сообщила в Facebook компания City Transportation Systems.

    В CTS напомнили о соблюдении масочного режима.

    «Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата проезда только безналичным расчётом», - говорится в сообщении.

    Напомним, Нур-Султан с 16 января находится в «красной» зоне по коронавирусу.

    15 января в столице были усилены карантинные ограничения.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Нур Отан Транспорт Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    В Астане запускают новый пригородный маршрут
    Автобус дотла сгорел на трассе в Атырауской области
    Школьный автобус с детьми загорелся в Уральске
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    5 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном