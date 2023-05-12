Автобусы на водороде запустят в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Высокий потенциал развития индустрии возобновляемых источников энергии в Жамбылской области привлекает зарубежных инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, инновационный проект в области возобновляемых источников энергии обсудили в Таразе, на заседании инвестиционного штаба во фронт-офисе «Правительство для бизнеса», в ходе встречи акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова с председателем правления компании China CAMC EngineeringCo., LTD Ван Бо.

Генеральный директор компании Globia KFT Габор Саги презентовал проект в сфере возобновляемых источников энергии.

В жамбылском регионе компания планирует организовать производство «зеленого» водорода, одним из основных направлений использования которого является производство экологически чистого топлива для транспорта.

«Зеленый» водород - это водородное топливо, которое создается с использованием возобновляемых источников энергии вместо ископаемого топлива. Он может обеспечить экологически чистую энергию для производства, транспорта и других отраслей, а его единственным побочным продуктом является вода.

В рамках проекта в Жамбылской области планируется строительство солнечной электростанции, автозаправочных станций, а также поставка автобусов, которые работают на водороде.

Нуржан Нуржигитов дал поручение принять меры по обеспечению оперативного сопровождения проекта.

Председатель правления компании China CAMC EngineeringCo., LTD Ван Бо в ходе обсуждения перспектив инвестиций компании, отметил заинтересованность в более тесном и взаимовыгодном сотрудничестве в сферах промышленности и сельского хозяйства.

По итогам переговоров будет подписан меморандум о сотрудничестве, уточнили в ведомстве.

Отметим, что первая в Казахстане и Центральной Азии солнечная электростанция промышленного масштаба СЭС «Отар» мощностью 7 МВт была построена в 2012 году на территории Жамбылской области в Кордайском районе. Затем в 2015 году в Жуалынском районе ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию «Бурное Солар-1» мощностью 50 МВт, позже еще «Бурное Солар-2». С 2019 года солнечную электростанцию «ШУ-100 МВт» возводит в Шуском районе проектная компания ТОО «M-Kat Green», относящаяся к группе компаний крупного французского производителя электроэнергии Total Eren SA. В 2021 году ТОО «АЕК АСА» начало возводить солнечную электростанцию мощностью 50 МВт в Жамбылском районе. «SK Water Solutions» планирует построить на территории области солнечную электростанцию мощностью на первом этапе 100 МВт.

Жамбылская область обладает огромным потенциалом использования возобновляемых источников энергии солнца, ветра и воды, и является одним из лидеров среди регионов страны в этой сфере. На территории региона действует 21 объект ВИЭ общей мощностью 451,3 МВт, в том числе шесть гидроэлектростанций суммарной мощностью 24,4 МВт, девять ветровых электростанций общей мощностью 175,65 МВт, а также шесть солнечных электростанций мощностью 251,25 МВт. Все эти объекты ВИЭ производят до 20% возобновляемой электроэнергии в стране

Автор: Галина Скрипник

Фото пресс-служба акима Жамбылской области



