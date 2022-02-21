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    Автобусы и такси проверят на легальность – МВД РК

    21 Февраля 2022, 13:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего дня в Казахстане началось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период мероприятия осуществляется проверка технического состояния пассажирского транспорта на соответствие установленным требованиям безопасности дорожного движения, наличия у водителей соответствующих документов на право управления транспортным средством, соблюдения режима труда и отдыха, прохождения предрейсового медицинского осмотра водителей, а также выявления нелегальных перевозчиков пассажиров, в том числе такси», - сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек в ходе онлайн-брифинга.

    По ее словам, основная цель ОПМ – профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, пресечение нарушений правил дорожного движения. В связи с ОПМ в регионах созданы совместные мобильные группы из числа представителей общественности, инспекции транспортного контроля, органов госдоходов и полиции.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Транспорт Безопасность МВД РК
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