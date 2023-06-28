Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Автобусы будут бесплатно перевозить пассажиров в Атырау на Курбан-айт

    28 Июня 2023, 02:14

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 28 июня, в день празднования Курбан-айта, общественный транспорт в Атырау будет перевозить всех пассажиров бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, все перевозчики приняли решение в предстоящий праздничный день, 28 июня, перевозить всех без исключения пассажиров бесплатно. На линии они выйдут в 05:00.

    Айт-намаз начнется 28 июня в 06:30 по местному времени во всех мечетях Атырауской области. После в честь празднования Курбан-айта в 10:00 на главной площади города имени Исатая и Махамбета пройдут массовые гуляния, концерты, будут организованы различные соревнования. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Атырауской области.

    Напомним, в Астане 28 июня общественный транспорт также начнет курсировать с 05:00. Места, где будут производить забой скота для жертвоприношений, тоже определили.

    Сколько стоит жертвенное животное в различных регионах Казахстана можно прочесть здесь.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Религия Транспорт Регионы Казахстана Общество Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Еще несколько улиц перекроют в Алматы из-за ремонта
    Увеличилась площадь горящих зарослей на побережье Каспия
    Большую часть Атырау на 5 дней отключат от горячего водоснабжения
    Четыре автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    3 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне