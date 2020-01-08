-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:12
-
-
-
-
вчера 16:00
-
вчера 15:45
-
-
-
-
-
-
вчера 14:13
-
-
-
Автобус загорелся близ столичного аэропорта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О возгорании городского автобуса сообщили в пресс-службе «Астана-LRT», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня в 9 утра на привокзальной площади международного аэропорта произошло возгорание автобуса маршрута №12. Причины возгорания выясняются», - сообщили в пресс-службе.
В организации отметили, что пострадавших нет.
«По словам водителя, он услышал хлопок и началось воспламенение. Пытался самостоятельно с помощью огнетушителя ликвидировать возгорание, но не получилось. Водитель вызвал противопожарную службу», - добавили в пресс-службе «Астана-LRT».
На место происшествия выехали сотрудники специальной лаборатории для выяснения причины возгорания автобуса. О других подробностях в организации обещали сообщить позже.
По информации пресс-службы КЧС, произошло загорание двигательного отсека городского маршрутного автобуса. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 09:24 и ликвидирован в 09:31. До прибытия пожарных подразделений пассажиры самостоятельно покинули автобус. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
К тушению возгорания были привлечены 6 человек личного состава и одна единица техники столичного ДЧС и 6 сотрудников и 2 единицы техники службы пожаротушения аэропорта.фото: facebook.com/photo.php
- Украинский самолет со 180 пассажирами упал на юге Тегерана
- Как прикрепиться к поликлинике в онлайн-режиме
- Протесты во Франции: профсоюзы блокируют нефтеперерабатывающие заводы
- Три человека насмерть отравились газом в Алматы
- Чаем и бутербродами угостили работников коммунальных служб активисты «Jas Otan» в столице
- Штаб волонтеров открыт в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана