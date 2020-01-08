Автобус загорелся близ столичного аэропорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О возгорании городского автобуса сообщили в пресс-службе «Астана-LRT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в 9 утра на привокзальной площади международного аэропорта произошло возгорание автобуса маршрута №12. Причины возгорания выясняются», - сообщили в пресс-службе.





В организации отметили, что пострадавших нет.

«По словам водителя, он услышал хлопок и началось воспламенение. Пытался самостоятельно с помощью огнетушителя ликвидировать возгорание, но не получилось. Водитель вызвал противопожарную службу», - добавили в пресс-службе «Астана-LRT».

На место происшествия выехали сотрудники специальной лаборатории для выяснения причины возгорания автобуса. О других подробностях в организации обещали сообщить позже.

По информации пресс-службы КЧС, произошло загорание двигательного отсека городского маршрутного автобуса. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 09:24 и ликвидирован в 09:31. До прибытия пожарных подразделений пассажиры самостоятельно покинули автобус. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

К тушению возгорания были привлечены 6 человек личного состава и одна единица техники столичного ДЧС и 6 сотрудников и 2 единицы техники службы пожаротушения аэропорта.