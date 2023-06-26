Автобус вылетел в кювет близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пассажирский автобус съехал в кювет на Кульджинском тракте близ Алматы, пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия появилось в Сети. «Кульджинский тракт, 203 маршрут в Красном поле в сторону города», - говорится в посте.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что указанное дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июня на 24 км автодороги «Алматы-Кокпек-Коктал».

«54-летний водитель автобуса, не справившись с рулевым управлением, выехал в кювет. В результате ДТП никто не пострадал», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматинской области.