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    Автобус врезался в подземный переход метро в Алматы

    28 Декабря 2022, 18:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автобус врезался в подземный переход станции метро Бауыржана Момышулы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места ДТП появилось в сети: «Абая - Момышулы, автобус въехал в подземку», - говорится в посте.

    По информации компании-перевозчика ТОО «Каскеленский автобусный парк», авария произошла 28 декабря около 7:30 утра.

    «Водитель маршрута №78 на конечной остановке «Станция метро Бауыржана Момышулы» в восточном направлении допустил наезд на автомобили и подземный переход метро. Пострадавших по данному инциденту нет. Руководством автопарка совместно с уполномоченным органом департаментом полиции Алматы будут приняты меры в рамках действующего законодательства», - сообщили в транспортной компании.


    Кадр из видео/ instagram.com/kris_p_almata

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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