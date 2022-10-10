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    Автобус врезался в дом в Алматы - семь человек пострадали

    10 Октября 2022, 20:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель автобуса №141 в Алматы не справился с управлением и врезался в забор и дом. Пострадали водитель и шестеро пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места ДТП появилось в сети . В департаменте полиции города сообщили, что авария произошла 10 октября в 18:00. Водитель автобуса «Yutong» 141 маршрута, следовал по улице Кудерина в южном направлении, далее, не справившись с управлением, выехал с проезжей части и допустил наезд на препятствие - частный жилой дом.

    «В результате ДТП пострадали водитель и шесть пассажиров. По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 345 части 2 УК РК. Производство по уголовному делу осуществляется управлением дознания департамента полиции Алматы», - проинформировал начальник управления дознания ДП Алматы, подполковник полиции Олжас Шарипов.

    Кадр из видео/ instagram.com/kris_p_almaty_obl

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП МВД РК
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