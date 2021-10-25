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    Автобус въехал в столб в Алматы: пострадал пассажир

    25 Октября 2021, 10:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель автобуса допустил наезд на столб, в результате один пассажир был доставлен в медицинское учреждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места ДТП опубликовано в сети.

    В департаменте полиции города сообщили, что инцидент произошел 23 октября около 21:40.

    «Водитель – гражданин С., управляя автобусом «Jaz le», двигаясь по проспекту Райымбека в восточном направлении, на пересечении улицы Тургыт Озала, не справившись с управлением, допустил наезд на столб. В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир автобуса был доставлен в медицинское учреждение. Материал находится в производстве УП Алмалинского района», - сообщил начальник управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия
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