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    Автобус упал в ущелье на севере Индии: погибли 16 человек

    4 Июля 2022, 13:15

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Пассажирский автобус съехал с горной дороги и упал в глубокое ущелье на севере Индии, в результате чего погибли 16 человек, в том числе школьники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

    Инцидент произошел в округе Куллу в индийском штате Химачал-Прадеш. Спасатели оказали помощь тяжелораненым, которых направили в больницу.

    По данным местных властей, в автобусе находилось около 20 пассажиров. Точная причина крушения автотранспорта не известна.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с несчастным случаем.

    Дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом часто происходят в Индии из-за неосторожного вождения, плохого состояния дорог и устаревших транспортных средств. По данным полиции, ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях по всей Индии погибает более 110 тыс. человек.

    Фото: abcnews.go.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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