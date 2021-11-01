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    Автобус столкнулся с трактором в Нур-Султане: есть пострадавшие

    1 Ноября 2021, 16:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице пассажирский автобус столкнулся с трактором. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По факту ДТП на пересечении улиц Ташенова и проспекта Республики с участием общественного транспорта сообщаем, что примерно в 13:35 водитель маршрутного автобуса №2, следуя в попутном направлении, нарушив дистанцию движения, допустил столкновение в заднюю часть спецтехники (трактор)», - сообщили в пресс-службе компании City Transportation Systems.

    В результате ДТП с различными травмами доставлены в больницу три пассажира, которые проследовали в карету скорой помощи самостоятельно. В компании отметили, что прибывшими на место ДТП, сотрудниками полиции осуществлен сбор необходимых материалов, которые будут направлены в отдел дознания.

    «За водителем автобуса нарушений ПДД и ДТП не числится. Стаж на пассажирском транспорте 12 лет», - отметили в CTS.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана ДТП Происшествия Транспорт
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