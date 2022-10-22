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    Автобус столкнулся с грузовиком в Индии, есть погибшие

    22 Октября 2022, 10:47

    НЬЮ-ДЕЛИ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 15 человек погибли и еще около 40 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в центральном штате Мадхья-Прадеш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщает в субботу телеканал NDTV , столкновение произошло поздно вечером в пятницу в округе Рева.

    Раненых доставили в больницы, состояние некоторых пострадавших тяжелое. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

    Фото: AP Photo / Wong Maye-E

    Автор:

    Ринат Дусумов

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