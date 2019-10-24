Автобус сгорел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на проспекте Аль-Фараби сгорел пассажирский автобус №32 маршрута, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел сегодня около 07:00 часов утра.

По данным ДЧС, горение произошло на площади 25 квадратных метров, пассажиров в автобусе не было.

«В 6:45 поступило сообщение о возгорании автобуса в Бостандыкском районе, пересечение пр.Аль-Фараби и ул.Ходжанова. По прибытию первых пожарных расчетов горел открытым пламенем пассажирский автобус, следовавший в западном направлении. Водитель автобуса пытался самостоятельно тушить возгорание. Принятыми мерами возгорание​ локализовано за 6 минут,​ ликвидировано в 07:04. Жертв и пострадавших нет.​ Задействовано 11 сотрудников ДЧС, две единицы техники», - сообщили в ДЧС Алматы.



