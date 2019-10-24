+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 10 °С
USD 388.96 EUR 432.21
RUB 6.09 CNY 54.99
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Автобус сгорел в Алматы

24 Октября 2019 09:16
Поделиться:
Автобус сгорел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на проспекте Аль-Фараби сгорел пассажирский автобус №32 маршрута, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Автобус сгорел в Алматы: подробности пожара рассказали в автопарке
Пассажирский автобус сгорел в столице На пешеходов в наушниках жалуются водители автобусов в СКО Экоавтобусы на БАО могут появиться в Алматы

Инцидент произошел сегодня около 07:00 часов утра.

По данным ДЧС, горение произошло на площади 25 квадратных метров, пассажиров в автобусе не было.

«В 6:45 поступило сообщение о возгорании автобуса в Бостандыкском районе, пересечение пр.Аль-Фараби и ул.Ходжанова. По прибытию первых пожарных расчетов горел открытым пламенем пассажирский автобус, следовавший в западном направлении. Водитель автобуса пытался самостоятельно тушить возгорание. Принятыми мерами возгорание​ локализовано за 6 минут,​ ликвидировано в 07:04. Жертв и пострадавших нет.​ Задействовано 11 сотрудников ДЧС, две единицы техники», - сообщили в ДЧС Алматы.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив