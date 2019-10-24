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09:16
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вчера 18:29
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Автобус сгорел в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на проспекте Аль-Фараби сгорел пассажирский автобус №32 маршрута, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Инцидент произошел сегодня около 07:00 часов утра.
По данным ДЧС, горение произошло на площади 25 квадратных метров, пассажиров в автобусе не было.
«В 6:45 поступило сообщение о возгорании автобуса в Бостандыкском районе, пересечение пр.Аль-Фараби и ул.Ходжанова. По прибытию первых пожарных расчетов горел открытым пламенем пассажирский автобус, следовавший в западном направлении. Водитель автобуса пытался самостоятельно тушить возгорание. Принятыми мерами возгорание локализовано за 6 минут, ликвидировано в 07:04. Жертв и пострадавших нет. Задействовано 11 сотрудников ДЧС, две единицы техники», - сообщили в ДЧС Алматы.
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