Автобус сбил насмерть женщину в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске в результате ДТП автобуса с легковушкой погиб пешеход, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-сдужбу департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Как сообщили в полиции, сегодня примерно в 13:00 часов по ул. Курмангазы напротив кафе «Бибигуль» водитель автобуса, гражданин 1970 г.р, столкнулся с автомобилем марки Toyota Camry и затем, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на женщину 1965 г.р. В результате ДТП, женщина скончалась в больнице. Кроме того, телесные повреждения получили два пассажира автобуса.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».