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Автобус сбил девушку на «зебре» в Астане
27 Декабря 2018 10:45 292
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане автобус сбил девушку на пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.
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«По факту ДТП, имевшего место по ул. Ч. Айматова около 08.20, полицейскими проводится проверка. Маршрутный автобус №61 на пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. В результате ДТП с ушибами и телесным повреждениям девушка доставлена в больницу», - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 20 декабря в Астане автобус 54-го маршрута сбил девушку на пешеходном переходе. В данный момент водитель автобуса отстранен от работы.
Ключевые слова: Астана, Происшествия,
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