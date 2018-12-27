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Автобус сбил девушку на «зебре» в Астане

27 Декабря 2018 10:45 292
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Автобус сбил девушку на «зебре» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане автобус сбил девушку на пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны. 

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«По факту ДТП, имевшего место по ул. Ч. Айматова около 08.20, полицейскими проводится проверка. Маршрутный автобус №61 на пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. В результате ДТП с ушибами и телесным повреждениям девушка доставлена в больницу», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 20 декабря в Астане автобус 54-го маршрута сбил девушку на пешеходном переходе. В данный момент водитель автобуса отстранен от работы.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Происшествия,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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