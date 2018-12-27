Автобус сбил девушку на «зебре» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане автобус сбил девушку на пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.

«По факту ДТП, имевшего место по ул. Ч. Айматова около 08.20, полицейскими проводится проверка. Маршрутный автобус №61 на пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. В результате ДТП с ушибами и телесным повреждениям девушка доставлена в больницу», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 20 декабря в Астане автобус 54-го маршрута сбил девушку на пешеходном переходе. В данный момент водитель автобуса отстранен от работы.