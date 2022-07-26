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Автобус с вахтовиками перевернулся в Павлодарской области, 16 человек пострадали
26 Июля 2022 15:49

Автобус с вахтовиками перевернулся в Павлодарской области, 16 человек пострадали

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области 16 человек пострадали в результате аварии вблизи села Байет, где перевернулся вахтовый автобус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сообщение о крупном ДТП на линию 103 поступило в 12:38. Как сообщили звонившие, в 25 километрах от Экибастуза, перевернулся автобус, везший вахтовиков в Атырау, - проинформировали в пресс-службе павлодарской областной станции скорой помощи. - На место направили пять бригад скорой помощи».

Через 14 минут после вызова медицинские работники уже оказывали помощь пострадавшим. По данным службы 103, участниками аварии стали 32 человека.

«16 из них были доставлены в Экибастузскую городскую больницу. Мужчины в возрасте от 19 до 53 лет получили черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, различные ушибы и переломы», - добавили в «скорой».

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Автор:
Корреспондент

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