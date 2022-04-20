Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Автобус с пассажирами взорвался в Турции

    20 Апреля 2022, 16:48

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – На западе Турции в провинции Бурса взорвалось транспортное средство с пассажирами из числа сотрудников Министерства внутренних дел Турции. Один человек умер, имеются пострадавшие, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Инцидент произошел сегодня около 7:30 утра. По предположениям специалистов, автобус, перевозивший сотрудников следственного изолятора, был подорван самодельным взрывным устройством (СВУ).

    Один сотрудник погиб, из четырех человек, получивших ранения один находится в критическом состоянии. Другие два пассажира автобуса после оказания им первой помощи от госпитализации отказались.

    Взрывное устройство, оставленное у основания электрического столба, взорвалось рядом с автобусом. Возможно, что детонация СВУ производилась дистанционно. В транспорте находилось около 30 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. Правоохранительные органы не исключают версию теракта.


    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Происшествия Турция Мировые новости Взрыв
    Новости по теме
    Новости по теме
    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай