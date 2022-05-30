Автобус с пассажирами столкнулся с «Газелью» в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 8 пассажиров пострадали при столкновении пассажирского автобусе с «Газелью», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса на перекрестке в пригородном поселке Таскала-3. Пассажирский автобус марки Daewoo столкнулся с «Газелью». Из-за удара «Газель» перевернулась и врезалась в электрический столб. В результате столкновения водитель «Газели» и семь пассажиров автобуса с различными травмами доставлены в больницу. По факту ДТП идет сбор материалов», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

По информации областного управления здравоохранения, после оказания необходимой медицинской помощи все пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.