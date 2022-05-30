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    Автобус с пассажирами столкнулся с «Газелью» в Атырау

    30 Мая 2022, 18:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 8 пассажиров пострадали при столкновении пассажирского автобусе с «Газелью», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Атырау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса на перекрестке в пригородном поселке Таскала-3. Пассажирский автобус марки Daewoo столкнулся с «Газелью». Из-за удара «Газель» перевернулась и врезалась в электрический столб. В результате столкновения водитель «Газели» и семь пассажиров автобуса с различными травмами доставлены в больницу. По факту ДТП идет сбор материалов», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

    По информации областного управления здравоохранения, после оказания необходимой медицинской помощи все пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы Общество
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