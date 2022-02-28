Автобус с пассажирами сломался на трассе в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Жарминском районе на 932 км трассы «Усть-Каменогорск-Алматы» в районе селе Балактыколь сломался автобус, следовавший по маршруту «Семей-Алматы», в салоне - свыше 10 пассажиров, среди них 5 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Потребовалась помощь спасателей для эвакуации. По прибытии на место происшествия, сотрудники ПЧ-32 забрали из автобуса 5 детей и 6 взрослых и доставили их в село Жанаозен, разместив в спортивном лагере. 2 водителя и 2 пассажира от эвакуации отказались.

ДЧС ВКО напоминает, ни в коем случае не отправляйтесь в дорогу в ночное время суток при плохой видимости и непогоде. В приложении «Дармен» заранее узнайте о штормовых предупреждениях и возможном закрытии дорог. Сообщите о планируемом маршруте и примерном времени возвращения. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.



