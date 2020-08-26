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Автобус с пассажирами опрокинулся в Туркестанской области

26 Августа 2020 09:15
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Автобус с пассажирами опрокинулся в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Крупное ДТП случилось 26 августа в 05.58 в Тюлькубасском районе, в 4 км от села Машат, на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

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Следовавший по маршруту «Алматы-Сарыагаш» пассажирский автобус марки «Yutong», не справившись с рулевым управлением, опрокинулся в кювет и упал набок. В салоне находилось 34 человек, в том числе семеро детей.

Розлива топлива не было. В результате ДТП, по состоянию на 07.35, доставлены в ЦРБ Сайрамского района 17 человек, госпитализировано 6 человек, из них двое — в тяжелом состояний, детей нет. Остальные после осмотра отпущены домой. Погибших нет.

На место происшествия выезжали сотрудники ДЧС, полицейские и бригады скорой медицинской помощи.


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#Туркестанская область   #Происшествия  
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