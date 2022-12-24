Автобус с пассажирами и легковушка столкнулись в центре Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – ДТП произошло вечером 24 декабря на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Карева. Столкнулись пассажирский автобус маршрута № 12 и легковой автомобиль «Mazda». С места аварии госпитализировали женщину и ребенка передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, водитель легковушки от госпитализации отказалась. Еще одна женщина получила ушиб мягкий тканей поясницы.

«Ребенок 2019 рода рождения с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма был госпитализирован в областную детскую больницу. 33-летняя женщина с закрытым переломом средней трети голени госпитализирована в областную многопрофильную больницу», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Это не первое ДТП, которое произошло сегодня в Уральске. Ранее сообщалось, что автомобиль влетел в остановку в Уральске. За рулем иномарки находился 64-летний мужчина, которому внезапно за рулем стало плохо.