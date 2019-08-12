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    Автобус с казахстанскими туристами попал в ДТП на Иссык-Куле

    12 Августа 2019, 12:39

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В кыргызском селе Чок-Тал, на побережье Иссык-Куля, пассажирский автобус, в котором находились казахстанские граждане, попал в ДТП, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на УВД Иссык-Кульской области.

    По данным правоохранительных органов, 11 августавечером водитель транспортного средства, совершая обгон, не справился суправлением, в результате чего автобус столкнулся с легковой автомашиной «Lexus»и съехал в кювет. Врезультате происшествия жертв и пострадавших нет, в медицинские центры никто необращался, всех пассажиров пересадили на другой автобус, и они продолжили путь.

    Автобусом управлял гражданин Кыргызстана. Всепассажиры – казахстанские туристы, которые возвращались с отдыха на Иссык-Куле.

    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Наталья Гильт

    ДТП Кыргызстан
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