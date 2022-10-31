Автобус с казахстанцами опрокинулся под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК. КАЗИНФОРМ - ТАСС - В Челябинской области при опрокидывании в кювет следовавшего из Казахстана в Екатеринбург автобуса пострадали 24 человека, сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Автобус опрокинулся в кювет на 85-м км дороги на подъезде к Екатеринбургу, по информации пресс-службы Министерства здравоохранения региона, 13 человек эвакуированы с места происшествия, семь пострадавших госпитализированы. Авария произошла около 06:00 утра.

«В результате ДТП в Кунашакском районе пострадали 24 человека. 13 эвакуированы с места происшествия, семь пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сказали в пресс-службе.

В Минздраве региона добавили, что на месте происшествия работали девять бригад скорой медицинской помощи. Пациентыдоставлены в областную клиническую больницу №3 и городскую клиническую больницу №6 Челябинска.

Водитель транспортного средства, по предварительным данным, в условиях снегопада допустил опрокидывание транспортного средства в правый кювет. По данным полиции, пострадавшие ехали из Костаная в Екатеринбург на работу вахтовым методом. Все пассажиры - жители Костаная.

Также установлено, что управлял автобусом 38-летний житель Екатеринбурга.

Пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона сообщила журналистам, что в понедельник в Челябинской области выпал первый снег, по прогнозам, снегопады в регионе продлятся несколько дней.









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