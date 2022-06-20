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    Автобус с 13 пассажирами перевернулся в Абайской области

    20 Июня 2022, 14:25

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Абайской области перевернулся автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента полиции ВКО, дорожно-транспортное происшествие случилось в 04:50 19 июня. Автобус марки «Setra-S», постоянно курсирующий по маршруту «Алаколь-Семей», направлялся в город Семей.

    «56-летний водитель не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП второй водитель и 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести», - прокомментировали в полиции.

    Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Водителя автобуса госпитализировали в больницу. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2, статьи 345 Уголовного кодекса РК. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ДТП Происшествия Здравоохранение Транспорт МВД РК Регионы Общество Абайская область
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