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    Автобус протаранил спецтехнику в Турции: 16 человек погибли и 22 получили травмы

    21 Августа 2022, 00:23

    ГАЗИАНТЕП. КАЗИНФОРМ – На юго-востоке Турции произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, имеются жертвы и десятки пострадавших, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По предварительным данным, в турецком городе Газиантеп на участке Низип автомагистрали Тарсус-Адана-Газиантеп водитель пассажирского автобуса, не справившись с управлением, врезался в припаркованные автомашины.

    Междугородний автобус на полном ходу протаранил припаркованный автотранспорт скорой медицинской помощи, пожарной охраны и автомобиль прямого вещания турецкого информационного агентства «Ихлас».

    Выяснилось, что данная спецтехника прибыла на вызов на место другого ДТП, где осуществляла свою работу. Автомашины были припаркованы вдоль дороги с учетом мер предосторожностей на проезжей части.

    В результате происшествия погибло 16 человек и 22 получили разные травмы. В экстренном порядке пострадавшие с переломами и ушибами различных степеней тяжести доставлены в близлежащие медучреждения. По словам медиков, у людей достаточно серьезные повреждения и поэтому говорить об окончательных цифрах еще может быть преждевременно.

    Президент Турции Р. Эрдоган обратился к народу и выразил слова соболезнования семьям погибших в дорожно-транспортном происшествии.

    «Произошедшее сегодня на дороге Газиантеп-Низип трагическое дорожно-транспортное происшествие разбило наши сердца. От себя лично и от всей страны желаю Божьей милости нелепо погибшим в аварии гражданам и желаю скорейшего выздоровления

    пострадавшим. Соболезную», - сказал глава Турции.

    В данное время устанавливаются причины массового ДТП, полиция изучает детали происшествия. На месте автокатастрофы работают бригады скорой помощи, пожарные и службы спасения.

    Фото взято с сайта Deutsche Welle

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    ДТП Происшествия Турция Мировые новости
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