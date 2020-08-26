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Автобус перевернулся в Туркестанской области: названы предварительные причины аварии

26 Августа 2020 10:09
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Автобус перевернулся в Туркестанской области: названы предварительные причины аварии

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По факту ДТП в Туркестанской области с участием автобусапроводится расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Как сообщалось, сегодня утром на 649 км трассы Алматы-Ташкент-Термез перевернулся пассажирский автобус.

Сообщение об этом поступило из больницы в дежурную часть Тулькубасского РОП примерно в 6.30. На место дорожно-транспортного происшествия прибыла следственно-оперативная группа Тулькубасского РОП и сотрудники батальона патрульной полиции МПС ДП Туркестанской области, прибыли и сотрудники ДЧС области.


Полицейские и сотрудники ЧС помогли выбраться пассажирам из перевернутого автобуса, оказали им на месте психологическую и другую необходимую поддержку .

В результате ДТП два человека, водитель и пассажир, госпитализированы. Остальные 19 пассажиров, в том числе две беременные женщины, обратились за медицинской помощью в больницы Сайрамского, Тулькубассого районов и города Шымкента.

По предварительным данным причиной аварии могли послужить плохие погодные условия. Пассажирский автобус, в котором находились 21 человек, направлялся в Сарыагашский район. По дороге водитель, не справившись с рулевым управлением, скатился на правый бок в кювет.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели департамента областной полиции. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Тулькубасского РОП. Проводится досудебное расследование по ст.345 УК РК «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортными средствами». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


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#Туркестанская область   #Происшествия  
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