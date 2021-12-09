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    Автобус насмерть сбил женщину в Алматы

    9 Декабря 2021, 10:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель автобуса насмерть сбил пешехода по улице Момышулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 9 декабря в 06:10.

    «Водитель, гражданин Т., управляя автобусом марки Saz HC 40, следуя по улице Б. Момышулы в южном направлении, напротив дома 65 допустил наезд на пешехода, гражданку М., 1961 года рождения, которая предположительно переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу в западном направлении. В результате данного ДТП пешеход скончался на месте», - отметили в пресс-службе Департамента полиции города.

    Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК. Назначены экспертизы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия
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