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    Автобус насмерть сбил девочку в ВКО

    3 Ноября 2021, 13:54

    АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области погибла несовершеннолетняя девочка, которую сбил автобус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы департамента полиции ВКО, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 ноября в вечернее время в городе Алтае.

    На перекрестке улиц Горького и Бочарникова водитель автобуса марки «ПАЗ» на нерегулируемой пешеходной полосе сбил 14-летнюю девочку. От полученных травм подросток скончалась на месте.

    «В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части

    3 статьи 345 УК РК (Деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы. Водитель автобуса находится под стражей в изоляторе временного содержания», - сообщили в департаменте полиции.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Восточно-Казахстанская область ДТП Происшествия
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