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    Автобус и троллейбус столкнулись в Алматы

    17 Ноября 2022, 17:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пассажирский автобус столкнулся с троллейбусом, в результате чего пострадала 20-летняя девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что ДТП произошло 17 ноября около 14:20 часов.

    «Водитель гражданин К., 1989 года рождения, управляя автобусом марки Yutong, следовал по улице Жандосова в западном направлении, и из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с двигавшимся впереди троллейбусом. В результате данного ДТП 20-летняя пассажирка автобуса получила телесные повреждения. Она обратилась за медпомощью. Данный материал принят в производство сотрудниками УП Ауэзовского района», - проинформировал начальник управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов.

    Недавно в Алматы произошло жесткое столкновение двух автобусов, в результате за медицинской помощью обратился 21 человек, госпитализированы девять пострадавших. Один умер на месте происшествия.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия
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