Автобус до новой мечети запустят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автобусный маршрут №43 изменит движение, теперь он будет курсировать до новой мечети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «City Transportation Systems».

«С 27 августа для улучшения транспортного обслуживания вносятся изменения в схему движения маршрута №43. Теперь маршрут будет курсировать до новой мечети по проспекту Мангилик ел», - сказано в сообщении компании «City Transportation Systems».

Ранее сообщалось, что в столице открылась новая мечеть. Она является одной из самых больших мечетей в мире.



