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    Автобус до новой мечети запустят в Нур-Султане

    27 Августа 2022 07:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автобусный маршрут №43 изменит движение, теперь он будет курсировать до новой мечети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «City Transportation Systems».

    «С 27 августа для улучшения транспортного обслуживания вносятся изменения в схему движения маршрута №43. Теперь маршрут будет курсировать до новой мечети по проспекту Мангилик ел», - сказано в сообщении компании «City Transportation Systems».

    Ранее сообщалось, что в столице открылась новая мечеть. Она является одной из самых больших мечетей в мире.


    Астана (Нур-Султан) Транспорт
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